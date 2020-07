Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului și Sportului Ionuț Stroe a anunțat ca izolarea echipelor in cantonamente ar putea fi impusa din nou in Liga I, dupa ce mai mulți fotbaliști de la Dinamo și CFR Cluj au fost confirmați cu coronavirus. ”Campionatul de fotbal are toate condițiile sa duca competiția la bun sfarșit.…

- CRAIOVA - FCSB 2-1. Dupa aceast rezultat, Craiova s-a distanțat, cel puțin pentru moment, la doua puncte de liderul CFR Cluj, care va juca luni o partida contra celor de la Gaz MetanClasament play-off-ului este urmatorul: CSU Craiova - 41 de puncte, CFR Cluj - 37 de puncte, Astra Giurgiu - 30 de…

- Portarul lituanian, Giedrius Arlauskis, a decis sa iși prelungeasca ințelegerea cu gruparea din Gruia pentru inca o luna, pana la finalul campionatului, dupa care va merge la noua sa echipa, Al-Shabab, scrie GSP.ro.

- Giedrius Arlauskis (32 de ani) nu a jucat in meciul pe care CFR Cluj l-a caștigat in deplasare la Botoșani, scor 0-2, fiind accidentat, dar va pleca și de la campioana Romaniei inainte de finalul sezonului in curs.

- „Avand in vedere modificarea temporara a Legilor Jocului aprobata de IFAB la propunerea FIFA, Comitetul de Urgenta al FRF a decis ca pana la finalul sezonului 2019/2020, echipele participante in competitiile Liga 1 si Liga 2 sa poata efectua un numar de 5 inlocuiri pe toata durata desfasurarii jocului.…

- FCSB are cea mai tanara echipa dintre cele care lupta pentru titlu. Media de varsta extrem de scazuta a primului „11” e principalul argument al trupei lui Bogdan Vintila in lupta pentru titlu: meciurile vor fi intr-o cadenta teribila, iar jucatorii tineri se refac mult mai repede decat cei batrani.…