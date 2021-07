Echipele de salvare mobilizate în continuare în India, grav afectată de inundaţii şi alunecări de teren Salvatorii incercau sambata sa gaseasca supravietuitori, dupa ce ploile musonice puternice insotite de alunecari de teren, prabusiri de stanci si inundatii au ucis cel putin 115 persoane in vestul Indiei, relateaza AFP.



Echipele de salvare au incercat ore in sir sa scoata supravietuitori, dar nu au reusit sa extraga decat trupuri fara viata, spre disperarea rudelor.



Aproape 150.000 de locuitori au trebuit sa fie evacuati in intreaga tara, iar zeci de persoane erau inca date disparute in apropiere de Mumbai, principalul centru financiar al tarii si capitala statului Maharashtra,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

