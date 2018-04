Echipele de salvare caută şase dispăruţi în urma unei alunecări de teren în sudul Japoniei O echipa formata din 200 de salvatori a demarat miercuri cautarile a sase persoane date disparute in urma unei alunecari masive de teren, potrivit presei locale, informeaza DPA. In urma alunecarii de teren produsa la 3:50 am (18:50 GMT marti), care a ingropat patru case din orasul Yabakei, aflat pe insula sudica Kyushu, un barbat de 45 de ani si cinci femei cu varste cuprinse intre 21 si 90 de ani au fost dati disparuti, potrivit agentiei de stiri Kyodo, care citeaza oficiali din politia locala. Versantul care s-a prabusit avea aproximativ 200 de metri latime si 100 de metri inaltime si se afla… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

