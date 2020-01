Echipele de salvare au gasita cutia neagra a avionului de pasageri ucrainean prabusit langa Teheran

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, avand la bord 180 de pasageri si membri ai echipajului, s-a prabusit miercuri, la scurt timp dupa decolare. Avionul decolase de pe aeroportul Imam Khomeini, din Teheran, cauza accidentului fiind, aparent, o defecțiune tehnica, anunta Reuters,…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat sambata ca a ajuns la un acord de principiu cu Ucraina in vederea unui imprumut de circa 5,5 miliarde de dolari pentru relansarea unei economii in dificultate, noteaza AFP, informeaza AGERPRES . Imprumutul, prevazut pe trei ani, trebuie sa fie aprobat de…

- Presedintele ucrainean s-a deplasat vineri pe frontul din estul Ucrainei, cu trei zile inainte de prima sa intrevedere cu liderul rus Vladimir Putin pentru relansarea negocierilor de pace cu privire la singurul conflict armat activ din Europa, relateaza AFP. Aceasta intrevedere ce va avea loc la Paris,…

- Vindman, locotenent-colonel al armatei americane si angajat in Consiliul pentru Securitate Nationala (NSC), este luat drept tinta de Trump de la publicarea marturiei sale in Congres in 29 octombrie. Presedintele american a comunicat in acea zi pe Twitter ca Vindman nu a fost "niciodata un adept al…