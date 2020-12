Stiri pe aceeasi tema

- La negocierile politice fiecare formațiune și-a prezentat punctul de vedere referitor la organizarea și funcționarea coaliției, se arata intr-un comunicat comun semnat de Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor, dupa prima runda de negocieri pentru formarea guvernului. Liderii PNL,…

- Discutiile intre reprezentantii PNL, USR-LUS și UDMR au inceput sambata dimineata, dupa ora 9,00, pe trei paliere: program de guvernare, structura Guvernului si structura majoritatii parlamentare. Dragoș Pislaru, de la USR-Plus a postat cateva imagini și o concluzie dupa aceste negocieri. ”Fum alb pe…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata dimineata, la inceperea negocierilor pentru formarea unui nou guvern intre formatiunea pe care o conduce, PNL si USR PLUS, ca in primul rand e "nevoie de un program de guvernare care raspunde la asteptarile societatii". Discutiile intre reprezentantii…

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR incep sambata negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare. Discutiile ar fi inceput la ora 9,00, la Vila Lac. De asemenea, liderii PNL, USR PLUS si UDMR au avut deja, joi, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre formarea viitoarei…

