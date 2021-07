Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce inundațiile au lovit și astazi mai multe localitați din Apuseni, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Alba au intervenit pentru inlaturarea efectelor viiturilor, in mai multe gospodarii. Situația cu intervențiile la nivelul jud.Alba in data de 21 iulie…

- Echipe ale ISU Alba au intervenit marți, 20 iulie, in localitațile Bistra, Sohodol, Campeni și Ocoliș, pentru indepartarea efectelor negative produse de viiturile din ultimele zile. Potrivit ISU Alba, s-a intervenit in urmatoarele localitați, astfel: in UAT Bistra, s-a intervenit la 9 gospodarii cu…

- In urma ploilor abundente din ultimele zile, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Avram Iancu” Alba, au participat la misiuni de ajutorare a persoanelor din localitațile Sohodol, Ocoliș, Roșia Montana și Campeni, afectate de inundatii, alaturi de reprezentanti ai autoritatilor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, luni, scoaterea de la rezervele de stat a unor bunuri de stricta necesitate si alocarea acestora unitatilor administrativ-teritoriale Ocolis, Campeni, Sohodol si Rosia Montana din judetul Alba, puternic afectate, saptamana trecuta, de inundatii.…

- Precipitații de 223 l/mp s-au inregistrat intr-un interval de 5 ore, in cursul serii trecute, la stația hidrometrica Ocoliș de pe Valea Iarei. Pana in cursul dimineții, au mai cazut, in același loc,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Au fost inregistrate 10 cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba miercuri, 9 iunie. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.347 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20536 de persoane au fost declarate vindecate și s-au…

- Suntem in plin sezon al furtunilor de vara, cu multe descarcari electrice, cantitați mari de precipitații, vant puternic și fulgere. Romania are cea mai mare rata de decese produse se trasnete din Europa. Bogdan Antonescu, specialist in fenomene meteo extreme, a explicat la DIGI 24, cum stau, de fapt,…

- Au fost inregistrate 58 de cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba joi, 6 mai. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 20.803 de persoane au fost confirmate pozitiv. Lista localitaților din care provin persoanele confirmate in ultimele 24…