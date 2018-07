Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile din Grecia sunt acum sub control. Dar durerea si spaima localnicilor devin tot mai mari. Abia acum constientizeaza amploarea dezastrului, isi plang mortii si incearca sa raspunda la intrebarea „Cum a fost posibil sa se intample asa ceva?”.

- Echipele de interventie continua sa caute, joi, supravietuitori in zonele mistuite de flacari si pe mare, in cea de-a treia de la un incendiu devastator ce a pustiit localitatea Mati de pe coasta Greciei si a lasat in urma cel putin 81 de morti.

- Echipele de salvare continua sa caute zecile de persoane care sunt in continuare date disparute dupa incendiile de vegetatie din zona Atenei, iar autoritatile au anuntat ca vor ajuta cu bani persoanele afectate de aceasta calamitate, informeaza site-ul cotidianului Ekathimerini.

- Echipele de interventie continua sa caute, joi, supravietuitori in zonele mistuite de flacari si pe mare, in cea de-a treia de la un incendiu devastator ce a pustiit localitatea Mati de pe coasta Greciei si a lasat in urma cel putin 81 de morti,

- Echipele de salvare din Grecia au continuat sa caute, peste noapte, suprevietuitori sau alte victime ale incendiului de vegetatie care a avut loc in apropierea Atenei, in urma caruia cel putin 81 de persoane au fost ucise, transmite rador.ro.Cel putin 40 de persoane sunt date disparute.

- Echipele de salvare cauta posibili supravietuitori printre daramaturi. Prabusirea a avut loc in zona Greater Noida, o suburbie a capitalei indiene New Delhi. Blocul de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Echipele de interventie din Thailanda au reluat operatiunile de salvare a copiilor blocati intr-o pestera, dupa ce 4 dintre ei au fost scosi ieri. Medicii spun ca starea de sanatate a adolescentilor este buna.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 mai, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim. Din motive de siguranta, autoritatile din Istanbul nu…