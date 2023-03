Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina spera sa obțina sprijin din partea a zeci de națiuni pentru interzicerea sportivilor Rusiei și Belarusului sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 din cauza invaziei Moscovei din 2022, a declarat marți (31 ianuarie) ministrul sportului al țarii. Vadim Huttsait a declarat pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a aprobat propunerea guvernului sau de a semna un acord cu Belarus privind infiintarea si functionarea unor centre comune de instruire militara, potrivit unui ordin emis marti de liderul rus, transmite EFE. Putin a dat instructiuni Ministerului rus al Apararii sa initieze…

- FIFA și UEFA au suspendat echipele din Rusia de la turneele europene in februarie anul trecut, in urma invaziei Ucrainei și nu sunt semne ca exista cale de intoarcere cat timp razboiul continua.

- FIFA si UEFA au suspendat echipele rusesti din competitiile europene in februarie 2022, imediat dupa invazia din Ucraina, si, potrivit unui articol publicat marti de Sky Sports News, nu vor da inapoi atata vreme cat conflictul continua. Oficialii Federatiei de fotbal din Rusia doresc sa se foloseasca…

- Semne diacriticeO veste buna pe fundalul „dinamicii pozitive”, catastrofale, a razboiului din Ucraina: „Energocom” a depozitat un volum de gaze naturale suficient pentru asigurarea consumului cetațenilor de pe malul drept al Nistrului pe durata sezonului de iarna. Nu fara ajutorul BERD (Banca Europeana…

- Unitatile de artilerie din Belarus care fac parte dintr-o grupare militara comuna cu Rusia au fost puse in stare de alerta in cadrul activitatilor de coordonare a luptei in Belarus, potrivit Ministerului Apararii din aceasta tara, citat de CNN. „Astazi, in cadrul activitatilor comune de coordonare a…

- Rusia nu intentioneaza sa puna capat razboiului impotriva Ucrainei, dar isi va continua operatiunile ofensive pe diferite directii, a declarat marti Andrei Cerniak, un purtator de cuvant al Directiei principale de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), intr-un comunicat postat pe site-ul…

- Ministerul Apararii de la Minsk a spus initial ca investigheaza daca sistemele de aparare aeriana ale Belarusului au doborat racheta sau daca a fost vorba de o ratare, iar ulterior a anuntat ca racheta a fost doborata de fortele sale de aparare antiaeriana. Incidentul a avut loc intre orele locale 10.00…