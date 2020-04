Stiri pe aceeasi tema

- Revoltele țiganilor au inceput sa se extinda in mai multe localitați din țara. Dupa comuna brașoveana Teliu, conflictele romilor cu forțele de ordine s-au manifestat și in Sacele, in București, Ploiești, Hunedoara, in Sibiu și Ialomița. Polițiștii se tem ca, in urmatoarea perioada, din cauza foamei…

- Doi barbati cu fetele acoperite de masti de protectie au patruns in locuinta unei femei in varsta de 71 de ani, sub pretextul ca sunt angajatii unei companii de distributie a curentului electric si trebuie sa verifice contorul, de unde au sustras suma de 100.000 lei. Politistii din Capitala au pus in…

- Fundatia Regala Margareta a Romaniei organizeaza o ampla campanie de voluntariat, pentru a facilita accesul la cumparaturi, dar si pentru alte actiuni logistice pentru ajutorarea varstnicilor singuri. Potrivit unui comunicat al Fundatiei Regale Margareta a Romaniei transmis miercuri, toti…

- Academia de Volei Tomis Constanta este o echipa care se lupta in acest sezon pentru promovarea in Divizia A1. Fetele antrenate de Radu Began si Mihaela Isac s-au calificat, la inceputul lunii martie, la turneul final de promovare pe prima scena a voleiului feminin romanesc, dupa ce au avut rezultate…

- Cele 14 echipe de fotbal din Liga I si-au suspendat in totalitate activitatea si asteapta deciziile Ligii Profesioniste de Fotbal, Federatiei Romane de Fotbal si UEFA pentru a reveni la antrenamente in cazul reluarii competitiei. Federatia Romana de Fotbal a hotarat la 12 martie suspendarea tuturor…

- Joi seara, la Buzau, s-a disputat meciul dintre SCM Gloria si CS Minaur Baia Mare, din cadrul sferturilor de finala din Cupa Romaniei, miza fiind calificarea intre cele mai bune patru echipe din a doua competitie a tarii. Dupa o prima repriza buna, fetele de la Minaur n-au mai reusit aceeasi prestatie…

- Atletul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, Constantin Andonii (foto, primul din stanga), a facut parte din stafeta de 4×400 metri care a contribuit cu o medalie de bronz la bilantul general de 12 medalii (5 de aur, doua de argint si 5 de bronz) realizat de Romania la Campionatele Balcanice indoor,…

- Mercedes-Benz Romania, cu sprijinul Fundației Camelia Potec, deruleaza „I Swim. What’s your superpower?”, un proiect dedicat educației prin sport, in cadrul caruia 40 de copii din București și Ploiești beneficiaza de cursuri de inot. Cursurile se desfașoara in perioada ianuarie – martie 2020, sub indrumarea…