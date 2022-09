Dinamo s-a calificat, joi seara, in grupele Cupei Romaniei Betano, dupa ce a trecut in play-off de Viitorul Pandurii Targu Jiu, la limita, scor 1-0 Singurul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Pop, in minutul 34. Celelalte echipe care au trecut de play-off-ul competiției și au acces in grupe sunt CSC Dumbravita, U Craiova 1948, Chindia Targoviste, UTA Arad CS Minaur Baia Mare, Otelul Galati,CS Ocna Mures, CS Mioveni, Gloria Buzau, Unirea Slobozia, Petrolul, Rapid, Hermannstadt, CSM Alexandria si Universitatea Cluj. In faza grupelor vor intra direct CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova,…