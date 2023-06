Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo - Romania » Horațiu Moldovan, 25 de ani, va apara poarta „tricolorilor” diseara. Reporterul special GSP Remus Raureanu și fotoreporterul GSP Raed Krishan sunt la Priștina și transmit toate informațiile care conteaza inaintea, in timpul și dupa duelul din preliminariile Euro 2024;Kosovo - Romania e…

- Kosovo și Romania se infrunta vineri, 16.06.2023, de la ora 21:45, in runda cu numarul trei a grupei I de calificare la Campionatul European din 2024. Partida se va desfașura in orașul Pristina, iar terenul va fi foarte greu, dupa ploile zdravene din ultimele zile. Meciul va putea fi urmarit pe site-ul…

- Antrenamentul oficial al „tricolorilor” lui Edi Iordanescu, inainte de Kosovo - Romania, a fost amanat timp de 15 minute din cauza unei ploi torențiale. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Antena 1. Elveția - Romania se joaca luni, 19…

- Chiar daca a venit la lot cu probleme medicale de la echipa de club, unde jucase foarte puțin in ultimele 9 etape, atacantul George Pușcaș (27 de ani) l-a convins pe Edward in meciul-școala cu CS Tunari ca se poate baza pe el. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va…

- Naționala din Kosovo da semne de slabiciune dupa minutul 60, dar și „tricolorii” au probleme de menținere a ritmului tot in partea a doua a meciurilor. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1 Elveția - Romania se joaca…

- ​Romania va juca in luna iunie impotriva echipelor naționale din Kosovo și Elveția in preliminariile pentru Euro 2024, iar selecționerul Edi Iordanescu a anunțat lista preliminara a stranierilor convocați. Printre aceștia se numara și Ianis Hagi.

- Romania a debutat cu dreptul in preliminariile EURO 2024, caștigand in Andorra, 2-0, dar Viorel Moldovan și Florin Raducioiu au fost nemulțumiți de naționala. In celelalte dueluri ale grupei I s-au jucat: Belarus - Elveția 0-5 și Israel - Kosovo 1-1Urmatorul meci al tricolorilor e Romania - Belarus,…

- Andorra – Romania este primul meci al naționalei conduse de Edi Iordanescu in preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024. Partida se va desfașura sambata, 25.03.2023, de la ora 21.45 și va putea fi urmarita pe site-ul playtech.ro. In grupa I sunt programate astazi alte doua confruntari.…