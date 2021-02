Echipe mobile pentru vaccinarea profesorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, dr.Valeriu Gheorghita, a anuntat vineri, ca profesorii vor fi vaccinati, cu prioritate, prin echipe mobile. „A fost o discutie pe care am avut-o cu domnul ministru Sorin Cimpeanu, la finalul lunii ianuarie, dupa ce s-a pus in vedere planul redeschiderii scolilor,…

- Potrivit Mediafax, profesorii ar putea fi vaccinati cu prioritate, prin echipe mobile, anunta coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita. Vaccinarea profesorilor ar putea avea loc in salile de sport. Sunt sanse ca acest proces sa aiba loc din 1 martie.

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, dr. Valeriu Gheorghita, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca se analizeaza posibilitatea imunizarii profesorilor de catre echipe mobile.

- Profesorii ar putea fi vaccinati cu prioritate, prin echipe mobile, anunța coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita. Vaccinarea profesorilor ar putea avea loc in salile de sport. Valeriu Gheorghita a declarat, vineri, la Antena 3, ca au existat mai multe discuții despre…

