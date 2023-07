Echipamentul de fitness - secretul unui corp de invidiat

Stiri pe aceeasi tema

- Mobilierul de bucatarie este un element esențial in amenajarea unei bucatarii funcționale și atragatoare. O bucatarie bine organizata și frumos decorata poate deveni inima caminului, locul in care se aduna familia și prietenii pentru a gati, a savura mese delicioase și a petrece momente prețioase impreuna.…

- Ai observat cum orice scena de film capata profunzime atunci cand in fața protagonistului se afla un pahar de whisky? E ca și cum povestea iși multiplica ramificațiile in prezența paharului cu bautura aurie. In fiecare secunda, 53 de sticle de scotch whisky sunt trimise din Scoția in toata lumea, arata…

- In calatoria spre dragoste si casatorie, inelul de logodna reprezinta un simbol de nepretuit. Acest mic obiect, realizat din aur sau chiar platina, poarta o poveste unica si magie. Indiferent de forma sau designul sau, un inel de logodna este un angajament ferm si solemn pentru pentru viata care va…

- Roxana Nemeș are 34 de ani, iar in urma cu ceva timp a reușit sa slabeasca 15 kilograme. In prezent arata perfect, iar artista explica ce fel de aimentație are zilnic.„Nu prea am timp sa mananc, asta este problema. Nu problema, caci este o chestie buna. Nu prea am timp și mananc foarte mult in mașina…

- Mandria fiecarei bucatarii este, fara doar și poate, setul de cuțite pe care il ascunde pe blatul sau. Insa, de cele mai multe ori ne concentram atat de mult atenția asupra alegerii cuțitului perfect, incat uitam cat de important este tocatorul cu care acesta va face echipa. Cand vorbim despre alegerea…

- De la nivelul de putere la ușurința in utilizare, descopera avantajele și dezavantajele unui aspirator vertical, in comparație cu un model clasic, cu canistra, astfel incat sa poți alege cel mai bun dispozitiv de curațare pentru casa ta. Pe langa modelele clasice, poți opta oricand și pentru un aspirator…

- In ziua de azi, sticla securizata a devenit tot mai populara in designul și construcția caselor. Oferind un aspect elegant și o funcționalitate superioara, sticla securizata poate transforma aspectul și atmosfera oricarui spațiu interior sau exterior.Indiferent daca iți dorești sa redecorezi o casa…