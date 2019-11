Dupa ce, incepand cu luna august a acestui an pacienții Spitalului Județean de Urgența Zalau (SJUZ) au putut beneficia de investigații și intervenții de o inalta acuratețe – importanta atat pentru precizia actului medical cat și pentru recuperarea lor cat mai rapida – datorita dotarilor cu echipamente de ultima generație (ex. sistem Rx mobil – imagistica 3D, microscop operator modern oftalmologie etc.), un alt echipament medical modern se afla, incepand cu cea de-a doua jumatate a lunii octombrie a.c. la dispoziția pacienților compartimentului de neurochirurgie din cadrul Spitalului Județean,…