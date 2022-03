Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a infiintat Registrul utilajelor, o baza de date cu echipamentele de care dispun firmele care participa la licitatii pentru proiecte de infrastructura de transport. Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca acest registru va fi functional la 1 martie 2023. „Pentru ca […] The post Echipamentele de care dispun firmele care participa la licitatiile pentru infrastructura de transport, in Registrul utilajelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…