- Guvernul Boris Johnson a decis marti interzicerea, incepand din 31 decembrie, a achizitionarii unor noi echipamente de la compania de telecomunicatii chineza Huawei pentru infrastructura 5G, informeaza cotidianul Financial Times.

- Furnizorii britanici de telefonie mobila au interdicție sa cumpere echipament 5G de la Huawei, dupa 31 decembrie, și trebuie, de asemenea, sa inlature toate echipamentele 5G ale companiei chinezești din rețelele lor, pana in 2027, potrivit BBC.

- Marea Britanie urmeaza sa renunțe la serviciile companiei chineze Huawei in dezvoltarea rețelelor sale de telefonie 5G. Mai mult chiar, guvernul britanic vrea sa elimine componentele Huawei și din rețeaua existenta in urmatorii ani, intr-un semnal clar de revizuire a relației sale cu China. Imbunatațirea…

- "Dat fiind interesul public ridicat pentru situatia autovehiculelor care provin din UK, in contextul Brexit, precizam si cu aceasta ocazie ca pana la data de 31 decembrie 2020 este in vigoare o perioada de tranzitie stabilita ca urmare a Acordului de retragere, dar care poate fi prelungita. In consecinta,…

- Noul centru va angaja circa 400 de persoane, iar activitatea sa se va concentra pe producerea de echipamente optice utilizate in sistemele de comunicatii cu fibra optica, potrivit unui comunicat publicat de grupul chinez. Construirea centrului de cercetare ii va nemultumi probabil pe oficialii americani…

- Asociația Daruiește Aripi a achiziționat aparatura performanta de diagnostic pentru Spitalul Clinic Cai Ferate Constanța, cu sprijinul CHS Silotrans. Echipamentele, in valoare de peste 26.000 euro, eficientizeaza activitatea spitalului, oferind un diagnostic rapid și o monitorizare optima in evoluția…

- Marea Britanie a propus Statelor Unite sa formeze un club de 10 tari care ar putea dezvolta impreuna propria tehnologie 5G, reducand astfel dependenta de uriasa companie chineza Huawei, cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii din lume, a relatat vineri The Times, citat de AFP.Aceasta…

- Echipamentele de protectie indeplinesc standardele medicale. De asemenea, slujitoarele Domnului vor oferi persoanelor aflate in carantina sau in izolare pachete cu produse traditionale facute in bucatariile manastirilor.