- Fundația pentru copii „Ronald McDonald” a donat astazi Spitalului „Sf. Maria” din Iași aparatura in valoare de 40 de mii de euro. Directorul executiv al Fundației, Andreea Ciobanu a precizat ca au fost donate doua echipamente, respectiv unul pentru blocul operator, iar cel de-al doilea pentru testarea…

- Controverse la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi: Lucian Nedelciuc, presedintele Consiliului de Administratie al unitatii medicale, a cerut in scris Consiliului Judetean desfacerea contractului de munca al managerului Alina Belu, in timp ce membrii CA spun ca decizia este luata „pe persoana fizica"…

- Un copil in varsta de doi ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc de locuinte. Incidentul a avut loc marti seara in Piatra Neamt, copilul fiind transferat la Iasi pentru tratament. Din primele informatii, copilul a cazut dupa ce s-ar fi urcat pe niste perne…

- Specialistii in chirurgie plastica de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au intervenit duminica, 11 septembrie, la un caz extrem de grav adus de urgenta din judetul Neamt, localitatea Urecheni. Mama unui copil de 1 an a varsat peste el, din greseala, o oala fierbinte cu ciorba, iar micutul a…

- Un copil in varsta de 2 ani a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce a fost muscat de caine. Copilul din comuna Dodesti, judetul Vaslui, are mai multe plagi la nivelul fetei. „In cursul zilei de ieri, luni, 29 august, a fost internat un pacient de 2 ani care a suferit multiple plagi…

- Al doilea ministru care vine la Iasi si se pronunta pe sansele de finantare ale Institutului Inimii de la Miroslava este mai prudent si mai putin optimist decat ministrul Fondurilor Europene, care a fost luna trecuta in oras. Lui Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, i s-a prezentat urmatorul scenariu:…

- Fetita in varsta de patru ani care a fost adusa de urgenta la Iasi cu elicopterul SMURD dupa ce si-a prins mana intr-o masina de facut suc de rosii este internata la Spitalul de Copii „Sf. Maria". Aceasta a fost operata de medicii din sectia de Chirurgie Plastica, care au reusit sa ii salveze cele trei…