Echipamente frigorifice pentru o afacere HoReCa de succes Pentru multi proprietari de afaceri HoReCa, alegerea celor mai bune modele de vitrine frigorifice poate parea simpla, insa alegerea echipamentului gresit poate insemna mai mult consum de energie sau pierdere de produse si implicit de bani.



In unitatile unde consumatorul alege ce sa cumpere, indiferent daca este achizitionat cu sau fara consultarea vanzatorilor, prezenta unei vitrine frigorifice unde sa fie prezentate produsele alimentare perisabile la temperaturi crescute este importanta.



Acest tip de echipament este esential pentru cei din industria alimentara, fie ca sunt… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 9.000 de operatori romani sunt inregistrați la Ministerul Agriculturii și DezvoltariiRurale (MADR) ca producatori de produse bio și mai mult de 320.000 de hectare sunt utilizate pentru agricultura organica. Din aceasta suprafața, aproximativ 175.000 de hectare sunt certificate, restul fiind…

- Pentru ca ne aflam in postul Craciunului, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vine cu o serie de recomandari de care ar trebui sa se țina seama la achizitionarea produselor de post, astfel ca acestea sa nu prezinte un pericol pentru sanatatea consumatorului. Autoritatea Nationala pentru…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) recomanda achizitionarea produselor alimentare de post numai din locuri amenajate si autorizate si sfatuieste cumparatorii sa solicite si sa pastreze bonul de casa, pentru a putea proba in cazul in care exista reclamatii referitoare la calitatea…

- In zilele de post, romanii sunt tentati sa cumpere orice este sau pare a fi vegetal in magazine si supermarketuri, fara sa se gandeasca la pericolele pentru sanatate. Produsele care nu contin carne si lactate contin, de multe ori, aditivi si substante chimice care pot dauna organismului.

- In luna octombrie 2019 prețurile la produsele alimentare in valoare anuala au ajuns la 10,5%, maixima din ultimii 2,5 ani. Aceasta creștere lovește cel mai puternic asupra patruilor socail vulenrabile in special pensionarii. Scumpirea produselor alimentare depașește de 2 ori indexarea pesniilor din…

- Expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ionița a explicat, pe pagina sa de Facebook, ca prețurile la produsele alimentare din Moldova ating cote anormale pentru aceasta perioada a anului."Intre timp prețurile la produsele alimentare explodeaza.

- Rata inflației medii anuale va constitui 5% in 2019 și 5,5% in 2020, prognozeaza Banca Naționala a Moldovei (BNM). Inflația a fost determinata in cea mai mare parte de scumpirea produselor alimentare, a declarat guvernatorul BNM la un briefing.

- Rata inflației medii anuale va constitui 5% in 2019 și 5,5% in 2020, prognozeaza Banca Naționala a Moldovei (BNM). Inflația a fost determinata in cea mai mare parte de scumpirea produselor alimentare, a declarat guvernatorul BNM la un briefing.