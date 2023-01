Stiri pe aceeasi tema

- Accident matinal in sectorul Botanica al Capitalei. Doua automobile s-au lovit violent pe strada Independenței. Astfel, potrivit ofițerului de presa ai Direcției de Poliție din municipiul Chișinau, Natalia Stati, un automobil era condus de un șofer in varsta de 52 ani, iar celalalt vehicul era condus…

- Liderul PNL sector 1, politicianul care ocupa funcția de ministru al Cercetarii in Guvernul Ciuca, e de parere ca „se putea mult mai mult la nivelul Bucurestiului”. Un semnal menit sa ajunga la urechile actualului edil al Capitalei, Nicușor Dan, mai ales in contextul in care acesta a anunțat ca și-ar…

- Arhitectul George Vasiliu avea doar 25 de ani și era consilier local USR in București. Decesul a fost anunțat, intr-o postare pe Facebook, de Radu Mihaiu, primarul Sectorul 2 al Capitalei. „Un tanar de 25 de ani s-a stins in lupta cu o boala teribila. Era cel mai tanar consilier local al Sectorului…

- Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a declarat joi la Prima News ca nu se pune problema sa candideze la alte functii in afara judetului Bihor. Intrebat daca, in cazul in care ii va cere PNL si se va crea o asteptare in randul opiniei publice, ar accepta sa mearga pe o functie de demnitate…

- S-a zambit, s-au facut poze, s-a dansat pe ritm de colinde, s-au legat prietenii noi și s-au facut promisiuni ca de reintalnire și anul viitor, in același loc, la petrecerea de aprindere a luminițelor.Luminițele ne vor insoți și ne vor bucura sarbatorile de iarna! Este deja o tradiție pentru cei din…

- Un tanar a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce lasa inscripții pe pereții pasajului subteran din strada Ion Creanga din Capitala. „Au lasat bunul simț acasa și s-au apucat sa vandalizeze pereții pasajului subteran din strada Ion Creanga care este reabilitat. Astfel de comportament este…

- Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) anunta ca aproximativ 450 de blocuri din sectoarele 2,4 și 6 ale Capitalei, precum și Institutul Clinic Fundeni și Institutul Oncologic Fundeni au ramas fara apa calda și caldura din cauza unor noi avarii in rețeaua de termoficare. Vor fi efectuate…

- Subiectul tarifelor de parcare e unul de actualitate și de real interes pentru șoferii care locuiesc in Capitala sau doar au drum prin București și se gandesc unde sa-și lase mașina cata vreme sunt la munca sau au de rezolvat diverse treburi prin oraș. Nu de alta, dar cat sa nu riște amenzi sau, mai…