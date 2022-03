Stiri pe aceeasi tema

- Doua eleve ale unui liceu din Buzau au tras ieri o sperietura ingrozitoare dupa ce, pe drumul catre casa, au fost incolțite de un caine agresiv. Una dintre ele a fost muscata de picior și a ajuns la spital, iar cealalta s-a ales cu hainele sfașiate.

- Misiune stingere incendiu casa, str Dorobanti, mun Buzau. La fata locului au fost dislocate 2 autospeciale de stingere, 1 ambulanța SMURD și 1 autospeciala prima intervenție și comanda. Incendiu se manifesta pe o suprafața de aproximativ.,120 mp generalizat. Posibil o persoana surprinsa in interiorul…

- Articolul A doua isprava in cateva zile a politistului care a mers in uniforma la o prostituata: a provocat un accident rutier se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Agentul de poliție care a fost prins de colegii sai in casa unei prostituate, imbracat in uniforma, a comis-o din nou. Acesta a provocat…

- Articolul VIDEO Misiune in toiul nopții, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in apropierea Vulcanilor Noroioși se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Peste 20 de oameni, pompieri și voluntari, au intervenit, ieri noapte, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, care s-a extins pe…

- Articolul VIDEO Caine curajos, surprins cand traverseaza o punte din tuburi in timpul unei viituri se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ploile din ultimele zile fac prapad in județul Buzau. O surpare aparuta in toiul nopții pe un drum județean este pe cale sa izoleze comuna Lopatari, unde locuiesc…

- Invinsa joi, pe teren propriu de Potaissa Turda cu 32- 30 (17-11) intr-un joc cu suișuri și coborașuri, CSM Bacau a pierdut duminica, in aceeași maniera, și ultimul meci al anului: 30-27 (14-10) cu Steaua Ce urmeaza dupa doua victorii spectaculoase cu CSM București acasa și cu HC Buzau, in deplasare?…