- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali și militari din cadrul Ministerului Apararii Naționale au executat, in ultimele aproximativ 30 de ore, la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, in sistem integrat, 48 de misiuni. Cele 59 efective angrenate…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali și militari din cadrul Ministerului Apararii Naționale au executat, in ultimele 24 de ore, la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, in sistem integrat, 49 de misiuni. Cele 65 efective angrenate au acționat…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști locali au executat, in ultimele 24 de ore, pe raza județului, in sistem integrat, 43 de misiuni. Cele 55 de efective angrenate au acționat pentru paza locațiilor de carantinare, pentru verificarea persoanelor aflate…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști locali au executat, in ultimele aproximativ 30 de ore, pe raza județului, in sistem integrat, 51 de misiuni. Cele 77 de efective angrenate au acționat pentru paza locațiilor de carantinare, pentru verificarea persoanelor…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a dat startul “Campaniei de prevenire a inecurilor in perioada estivala”. Campania a fost lansata la stația de salvare de pe lacul Valea Morilor din municipiul Chișinau.

- Peste 5.000 de pompieri sunt pregatiți sa intervina, de 1 Mai, pentru acordarea primului ajutor medical, stingerea incendiilor sau salvarea oamenilor din medii ostile, anunța, joi, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Pompierii vin cu sfaturi pentru gratarul de acasa, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- In Noaptea de Inviere, peste 5.000 de pompieri au asigurat misiunile de protectie a populației, in ultimele 24 de ore, la nivel național fiind inregistrate 1.202 interventii, salvatorii fiind solicitati pentru stingerea a 148 de incendii, anunța, duminica, IGSU.Inspectoratul General pentru…

- 100.000 de combinezoane de protecție vor fi aduse in țara, in perioada 13-17 aprilie. Echipamentele au fost achiziționate din Coreea de Sud de statul roman, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in cadrul eforturilor de combatere a efectelor…