- FC Argeș și-a continuat parcursul perfect in Liga a 3-a de fotbal feminin. Echipa pregatita de Mihai Carstea a obținut al optulea succes, din tot atatea partide disputate, dupa ce s-a impus cu 2-1, in partida de duminica, de pe propriul teren, cu FC Voluntari. Citește și Patru medalii pentru sportivii…

- Pomii fructiferi, si coniferele trebuiesc stropiti. In octombrie si noiembrie de doua ori, iar in timpul iernii o data pe luna. Atentie, iarna se aplica solutii uleioase ce nu ingheata. Aceste tratamente previn diverse boli cauzate de ciuperci ce apar toamna din cauza umezelii, insa inlatura si larvele…

- Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” in colaborare cu Asociatia Artistilor Plastici „Alexandru Sainelic” organizeaza, in perioada 7-19 noiembrie. Salonul de Toamna. Vernisajul se va desfasura luni, 7 noiembrie, incepand cu ora 17.00, in Salonul Artelor al Bibliotecii Judetene. Momentul artistic va fi…

- Potrivit prognozei Serviciului Hodrometeorologic de Stat (SHS), vremea in Republica Moldova se racește in urmatoarea saptamina pe timp de noapte. La inceputul saptaminii vom avea parte de o maxima termica similara ultimelor zile, insa de luni, 7 noiembrie, temperaturile incep sa scada in toate zonele…

- Prognozele meteo pe termen lung realizate de firmele de specialitate Maxar Technologies LLC si Marex arata ca Europa va avea o luna noiembrie cu temperaturi peste medie, o veste buna pentru gospodariile ingrijorate de costurile cu incalzirea dar si pentru guverne, preocupate sa mentina stocurile de…

- Meteorologii ne prevad vreme frumoasa și in general uscata. In aceasta noapte și dimineața izolat s-a format ceața slaba. Temperatura minima a aerului va fi destul de racoroasa cu valorile cuprinse intre +3..+8ºC, in urmatoarele doua nopți minimele vor fi in creștere și vor oscila intre +6..+11ºC. Maxima…

- In fiecare an, toamna aduce cu sine nostalgia, simțul poetic, liniștea, dar și romantismul. Putem spune astfel ca toamna nu este un anotimp, ci un sentiment. Cu ocazia acestei perioade, comuna Mihai Viteazu organizeaza joi o seara de romanțe printr-un spectacol intitulat „Nostalgii de toamna” Spectacolul…

- Duminica, 23 octombrie 2022, in parcul central al municipiului Radauți, a avut loc a doua ediție a „Festivalului gospodarilor din cutul de jos”, pe scurt, un targ de toamna organizat de Școala Gimnaziala „Gheorghe Popadiuc”, in parteneriat cu Primaria Municipiului Radauți și Asociația de parinți „Școala-Familie…