Echipa Under-17 de la Academia Hagi a cucerit medalia de bronz la Saudi Leaders Cup (galerie foto)

- Dupa succesul din prima zi cu Zenit St. Petersburg 3 1 , FC Viitorul U17 a sustinut, in aceasta seara, al doilea meci din cadrul puternicei competitii internationale Saudi Leaders Cup U17, care are loc in Arabia Saudita, la Riad.Adversara formatiei pregatite de Constantin Falina si Stefan Sandu a fost…

- Șirul succeselor tinerilor luptatori din Republica Moldova la campionatele mondiale de tineret "sub 23" de ani continua. Vineri seara luptatoarea Irina Ringaci a cucerit medalia de bronz la marea competitie desfasurata in capitala Ungariei, orasul Budapesta.

- Atletii brazilieni care au concurat in finala probei de stafeta 4x100 m, la JO 2008 de la Beijing, vor intra joi, la Lausanne (Elvetia), in posesia medaliilor de bronz, ca urmare a descalificarii echipei Jamacai, condusa de Usain Bolt, care a pierdut medalia de bronz a urmare a

- Luptatorul moldovean de stil liber Maxim Sacultan a cucerit pentru al doilea an la rand medalia de bronz la Campionatele Mondiale de tineret. La competitiile de la Budapesta, compatriotul nostru a concurat in categoria de greutate de pana la 65 de kilograme.