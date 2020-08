Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii care investigheaza originile coronavirusului nu a vizitat Wuhan, alimentand ingrijorarea guvernelor occidentale cu privire la angajamentul Beijingului de a identifica sursa pandemiei, scrie Mediafax.

- Oficial OMS: “Wuhan ar putea sa nu fie locul de origine al noului coronavirus”. Orasul chinez Wuhan ar putea sa nu fie locul de origine al noului coronavirus, a declarat luni un oficial cu rang inalt din structura Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, care a anuntat demararea unor studii…

- Misiunea in China a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si-a incheiat activitatea pregatitoare in vederea unei anchete cu privire la originile pandemiei covid-19, a anuntat luni agentia ONU, relateaza AFP.”Echipa avansata ONU care s-a dus in China si-a incheiat misiunea care consta in…

- Numarul global de infecții cu coronavirus a trecut, la sfarsitul saptamanii trecute, de 14 milioane, marcand prima oara cand a aparut o creștere cu un milion de cazuri in 100 de ore, informeaza Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Primul caz a fost raportat in China la inceputul lui ianuarie și a…

- Experți ai Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) au sosit sambata la Beijing, intr-o importanta misiune: demararea unei anchete privind originea virusului aparut inițial in China, la sfarșitul anului 2019. Misiunea grupului format din doi experți internaționali – un epidemiolog și un specialist privind…

- O echipa de experti din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a plecat spre China pentru a organiza o investigatie asupra originilor noului coronavirus, care a declansat actuala pandemie, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a institutiei, citata de Reuters.

- „In prezent, lumea sufera ca urmare a acțiunilor iresponsabile ale guvernului chinez. Mușamalizarea virusului Wuhan de catre China a permis bolii sa se raspandeasca in toata lumea, provocand o pandemie globala care a costat peste 100.000 de vieți americane și peste un milion de vieți in intreaga…