- Se anunța o competiție plina de energie și creativitate, sambata și duminica, la Sala Polivalenta din Bistrița. Aici se desfașoara ediția a 3-a a concursului BOLTS & SPEED. Echipa de robotica Bolts and Gears, impreuna cu AtomicBots, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” și Direcția Județeana pentru Sport…

- IPROEB Bistrița a anunțat o creștere cu 354% a profitului in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Compania, care este lider in producția de cabluri și conductoare in Romania se pregatește sa deschida noi filiale in 3 țari europene. Producatorul Iproeb Bistrița…

- Din peste 4000 de propuneri inscrise in competiție, a fost selectata și propunerea tanarului nasaudean Sebastian Orlando Buhaiu. Acesta are nevoie de votul nostru pentru a caștiga cei 10.000 de euro care l-ar ajuta sa-și dezvolte platforma educaționala dedicata copiilor cu varste intre 5 și 12 ani.…

- Rapperul Cheloo și nasaudeanul Mihai Ban vor participa anul acesta la mai multe competiții importante, cum ar fi Baja Ungaria și Baja Spania și in 2025, in ianuarie, la Dakar. Acesta ii indeamna pe toți cei care doresc sa sprijine echipa sa achiziționeze tricoul Transilvania Rally Team 2024. De unde…

- 17 mai 2024: Lae Cascadorul participa in semifinalele Romanii Au Talent. Nicolae Dreghici pregatește inca un spectacol de cascadorie, la 72 de ani 17 mai 2024: Lae Cascadorul participa in semifinalele Romanii Au Talent. Nicolae Dreghici pregatește inca un spectacol de cascadorie, la 72 de ani Marele…

- Tașuleasa Social pregatește o zi de curațenie generala pe cei 1.400 de km din Via Transilvanica. In 18 mai sunt așteptate școli, primarii, ONG-uri și chiar familii, drumeți și grupuri de prieteni la curațenia de primavara. Asociația Tașuleasa Social pregatește o zi de mobilizare generala, in care școlile…