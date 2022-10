Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic in vederea stabilirii unor masuri si actiuni unitare pentru prezentarea si comercializarea produselor din sectorul laptelui si a produselor lactate. Proiectul prevede ”inscriptionarea informatiilor obligatorii privind etichetarea…

- Guvernul a adoptat proiectul privind stabilirea valorii schemei de finantare pentru anul 2022, conditiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finantarii, precum si a modalitatii de verificare si control pentru schema de finantare in cadrul Programului de investitii pentru…

- V. Stoica Fermierii din zona montana a județului Prahova au posibilitatea sa acceseze fonduri guvernamentale pentru finanțarea activitaților de producție specifice, dupa ce miercuri, 12 octombrie 2022, Guvernul a adoptat trei Hotarari de Guvern prin care se creeaza cadrul legal de acordare a sprijinului…

- In sedința Guvernului din 12 octombrie 2022 au fost adoptate trei Hotarari prin care se creeaza cadrul legal pentru acordarea de sprijin pentru mai multe tipuri de investiții ce vizeaza zona montana. Astfel, se stabilesc valorile schemelor de finanțare pentru anul 2022, condițiile de eligibilitate,…

- Acțiuni de ecologizare in Maramureș pentru a marca “Ziua Naționala a Muntelui” 2022. La acestea a fost prezent și prefectul de Maramureș, Rudolf Stauder. Dupa cum se știe, in fiecare an, la data de 14 septembrie este celebrata Ziua Muntelui. „Pentru a marca Ziua Muntelui, astazi au fost organizate acțiuni…

- Guvernul Romaniei a aprobat o Hotarare privind stabilirea valorii schemei de finantare pentru anul 2022, conditiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finantarii, precum si a modalitatilor de verificare si control in cadrul Programului de investitii pentru infiintarea…

- Ministerul Agriculturii si dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul II al anului 2022, suma…

- Primele sume spre beneficiarii programului ”Tomata” au plecat in 4 si 5 august, judetele Arad, Bacau, Mehedinti si Calarasi fiind primele care au trimis Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale deconturile in vederea onorarii platilor pentru cei 476 de beneficiari, in valoare de 7,065 milioane…