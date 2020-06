Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile pentru show-ul “Te cunosc de undeva!”, difuzat de Antena 1, au fost suspendate dupa o ancheta epidemiologica, a transmis televiziunea intr-un comunicat. Cosmin Seleși, Marcel Pavel, Ozana Barabancea, Andrei Ștefanescu, de la trupa Alb și Negru și Adriana Trandafir au fost confirmați, pana…

