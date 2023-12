U Cluj este echipa surpriza pe care Marius Sumudica o include in lupta la titlu. Antrenorul lui Gaziantep s-a declarat impresionat de forma clujenilor, despre care sustine ca se pot bate pentru primele locuri din Liga 1. U Cluj a invins-o in ultima etapa pe Dinamo, cu scorul de 1-0. Gratie succesului, trupa lui Ioan […] The post Echipa surpriza pe care Marius Sumudica o include in lupta la titlu: „Asta inseamna mult!” appeared first on Antena Sport .