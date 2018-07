Stiri pe aceeasi tema

- Hafez al-Assad, fiul dictatorului sirian Bashar al-Assad, s-a clasat pe ultimul loc in echipa tarii sale la Olimpiada Internationala de Matematica (IMO) care are loc la Cluj-Napoca, acesta obtinand 3 puncte. Hafez ocupa locul 486 din 615 concurenti. Hafez al-Assad a obtinut doua puncte la prima problema…

- Hafez al - Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, s-a clasat pe ultimul loc in echipa tarii sale la Olimpiada Internationala de Matematica (IMO) care are loc la Cluj-Napoca, acesta obtinand 3 puncte. Hafez a ocupat locul 486 din 615 concurenti.

- Romania s-a clasat pe locul 33 din 110 țari participante la Olimpiada Internaționala de Matematica care s-a desfașurat la Cluj-Napoca. Delegația țarii noastre a obținut o medalie de aur, prin Ioan Andrei Nicolae, una de argint, prin Ciprian Mircea Bonciocat, și doua de bronz, prin Edis Memiș și Mihnea…

