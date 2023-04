Echipa Știri pe Surse vă urează Paște Fericit! Invierea Domnului este cea mai mare sarbatoare a crestinatatii. Sa o primim cum se cuvine si sa ne bucuram de fiecare moment! Echipa Știri pe Surse va dorește sa aveți parte de o sarbatoare plina de bucurie, impartașita alaturi de cei dragi, in aceasta zi speciala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Familia Regala a Romaniei a transmis, sambata, un mesaj in care le ureaza romanilor sa aiba "sarbatori pascale cu pace, seninatate, bucurii". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Litiu, cobalt, crom... Persista ingrijorarea in legatura cu materialele criticeUn raport al OCDE subliniaza riscul de penurie de aceste materiale, in situatia in care cererea "va creste de patru sau sase ori in cadrul tranzitiei verzi". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Profesorul Adrian Papahagi, unul dintre intelectualii publici conservatori din Romania, anunța ca va solicita Bisericii Ortodoxe Romane sa calculeze Paștele dupa calendarul gregorian, pentru a ca Invierea Domnului sa fie sarbatorita in același timp cu țarile occidentale. Calendarul gregorian este…

- Taximetristul clujean acuzat de o femeie ca a refuzat sa o transporte pentru ca este de etnie maghiara a fost amendat de Primarie cu 500 de lei. Ce spune proprietarul companiei de taximetre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Parlamentarii danezi au votat pentru abolirea unei sarbatori legale de primavara din calendarul national si intentioneaza sa foloseasca economiile pentru a spori cheltuielile militare, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Victor Pițurca a parasit marți dimineața Arestul Central, dupa ce a expirat masura reținerii de 24 de ore dispusa de procurorul DNA. Anchetatorii nu au cerut instanței arestarea preventiva a fostului antrenor al echipei naționale. Pițurca a fost in schimb plasat sub control judiciar. Fii la…

- Danemarca intenționeaza sa-și onoreze angajamentul financiar fața de NATO cu trei ani inainte de termenul-limita, inaintand parlamentului un proiect de lege pentru consolidarea veniturilor fiscale - prin desființarea unei sarbatori publice de sorginte creștina datand de secole. Fii la curent…

- Dacia a incheiat anul 2022 pe locul al saptelea la nivel european, cu peste 48.000 de masini inmatriculate doar in luna decembrie, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Marca autohtona s-a clasat astfel inaintea unor nume precum Skoda sau Peugeot. Fii la…