A inceput un an nou, dar asta nu i-a impiedicat pe cei de la EA sa elibereze echipa saptamanii chiar in prima zi din 2020. Așa ca fanii Ultimate Team au cu ce sa se ocupe chiar din startul anului. Pentru ca doar in Premier League s-a jucat in aceste zile, nu au existat multe opțiuni, dar tot gasim cateva carduri foarte bune. Tom Heaton de la Aston Villa este portarul saptamanii, iar in fața are trei aparatori de top. ...