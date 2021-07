Stiri pe aceeasi tema

- Trupa lui Mirel Radoi se pregatește sa deschida balul la JO impotriva Hondurasului, pe 22 iulie. Cum arata perspectivele naționalei in Japonia vedem intr-o scanare a situației „tricolorilor” și a intregii competiții. ...

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, considera ca toti cei cinci luptatori care vor concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo au sanse sa castige o medalie olimpica, fiind convins ca acestia vor face tot posibilul sa se autodepaseasca. "Am mare incredere in sportivii…

- Guvernul nipon a confirmat, joi, intentia sa de a introduce o noua stare de urgenta sanitara pe toata durata Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Competitia urmeaza sa inceapa peste doua saptamani. "Numarul de noi cazuri continua sa creasca ", a precizat ministrul japonez responsabil cu pandemia de Covid-19.

- Naționala U23 a Romaniei a realizat o sesiune foto in echipamentul de prezentare pe care toți sportivii romani il vor purta la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Echipa Romaniei s-a calificat la JO Tokyo 2021 in urma accederii in semifinalele Turneului final european U21, din vara lui 2019. Lotul va fi…

- FIFA a transformat apropiatul turneu de fotbal de la Tokyo intr-un fel de spartachiada neinteresanta, la care participa doar cine are chef. Mirel Radoi a anunțat lotul Romaniei pentru competiția din Japonia, dar orice comentariu asupra selecției e inutil. Cine a vrut sa dea jucatori a dat, cine nu,…

- Selecționata olimpica a Romaniei se reunește pe 30 iunie la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, acolo unde se va pregati in regim inchis pana la plecarea in Japonia, programata pe 15 iulie....

- Statele Unite au recomandat luni cetațenilor sa nu mai calatoreasca în Japonia din cauza cazurilor de coronavirus din aceasta țara. Avertismentul vine cu mai puțin de o luna înainte de startul JO de la Tokyo.Statele Unite au recomandat, luni, cetatenilor lor sa nu calatoreasca în…

- Avertismentul sanitar lansat de Statele Unite in ce priveste calatoriile in Japonia nu va afecta Jocurile Olimpice de la Tokyo din aceasta vara, a dat asigurari, marti, guvernul japonez si Comitetul de organizare a Jocurilor, informeaza AFP. "Tokyo-2020 va continua sa colaboreze strans cu toate organizatiile…