Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala masculina U20 a Romaniei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European, Divizia B, care se desfașoara la Pitești. Dupa ce a trecut de vecinii bulgari cu 91-81 (20-26, 23-23, 30-17, 18-15), incheind grupa D pe prima poziție, elevii lui Tane Spasev vor intalni maine…

- Selectionata Romaniei a castigat toate meciurile din Grupa D a Campionatului European de baschet masculin – EuroBasket Under-20, Divizia B, de la Pitesti. In ultima disputa, tricolorii au trecut de reprezentativa Bulgariei cu scorul de 91-81 (20-26, 23-23, 30-17, 18-15). Denis Badalau, cu 25 puncte,…

- Reprezentativa feminina U17 a Romaniei are programat un stagiu de pregatire in luna iulie, in cadrul caruia va disputa și doua jocuri amicale in compania selecționatei similare a Moldovei. – 13 iulie, ora 18:30: Romania U17 – Moldova U17, LIVE pe www.frf.tv – 15 iulie, ora 18:30: Romania U17 – Moldova…

- Echipa masculina de sabie a Romaniei a castigat duminica medalia de argint a probei in cadrul Campionatului European de Scrima de la Basel. Echipa Romaniei, formata din Razvan Ursachi, Vlad Covaliu, Radu Nitu si Matei Cidu, a invins Elvetia, cu 45-13, si Italia, cu 45-37, calificandu-se in semifinale,…

- Selectionata Elvetiei a invins formatia Ungariei cu scorul de 3 1 2 0 , sambata, la Koln, intr un meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania, conform Agerpres.roKwadwo Duah 12 , Michel Aebischer 45 si Breel Embolo 90 3 au marcat pentru Nati, golul de onoare al echipei…

- La Sarajevo, capitala Bosniei-Herțegovina, se desfașoara, intre 1-8 iunie, turneul final al Campionatului European de mini-fotbal. Joi, 6 iunie, au fost programate sferturile de finala: Kazakhstan – Azerbaijan 0-0 și 7-6 dupa penalty-uri, Muntenegru – Franța 2-3, Romania – Bosnia-Herțegovina 4-1 (FOTO)…

- Reprezentativa naționala de minifotbal a Romaniei, a invins joi seara echipa Bosniei și Herțegovinei, in sferturile de finala ale Campionatului European de la Sarajevo. Campioana mondiala in exercițiu s-a calificat in semifinala, invingand țara gazda cu s

- Nationalele de fotbal ale Romaniei si Bulgariei au terminat la egalitate, 0-0, marti seara, intr-un meci amical jucat pe Stadionul Steaua din Bucuresti, penultimul test al tricolorilor inaintea EURO 2024. Tricolorii nu au reusit sa se impuna in fata unei rivale traditionale, care nu s-a mai calificat…