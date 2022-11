Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele din echipa naționala de handbal feminin a Romaniei au pus la cale protest inedit pentru meciul cu Germania, scor final 28-32, dar au renunțat la idee dupa ce au aflat ce pedeapsa ar fi primit. Reporterul GSP Andrei Petrescu și fotoreporterul Raed Krishan se afla la Skopje, de unde trimit…

- Florentin Pera, selecționerul echipei naționale de handbal feminin a Romaniei, a comentat amar infrangerea la limita cu Muntenegru, care a spulberat șansele „tricolorelor” la semifinalele turneului. Florentin Pera s-a declarat „foarte nervos” dupa meci, cel mai probabil din pricina arbitrajului. „Vreau…

- Romania U20 infrunta azi reprezentativa similara a Germaniei intr-un meci amical disputat la Arad. Partida incepe de la 18:00 și este LiveTEXT pe GSP.ro. Meciul este televizat pe Digi Sport 1 și pe FRF.TV. Romania U20 - Germania U20, live de la 18:00 Este al doilea meci al Romaniei U20 in Elite League.…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Berlin, Serghei Neceaev, a criticat din nou Germania pentru ca a livrat arme grele Ucrainei, in timp ce Kremlinul se afla sub presiunea de a opri contra-ofensiva ucraineana, informeaza astazi, 12 septembrie, dpa și Agerpres . „Livrarea de arme letale regimului ucrainean…

- Premierul ucrainean multumeste Germaniei pentru solidaritatea sa in fața invaziei ruse și cere mai multe arme. Denis Smihal va vizita Germania duminica. Calatoria este un semn de relaxare a tensiunilor dupa o perioada dificila intre Kiev și Berlin.

- Ucraina intentioneaza sa sprijine Germania in incercarea de a pune capat dependentei sale de importurile de energie din Rusia prin furnizarea de resurse din propriul surplus de electricitate celei mai mari economii din Europa.

- Germania intenționeaza sa predea Ucrainei noi arme in saptamanile urmatoare, a declarat cancelarul german Olaf Scholz in timpul unui discurs la Universitatea Charles din Praga.„Germania nu sta deoparte și ajuta Ucraina. Nu privim doar femei, barbați și copii uciși, in timp ce țarile libere…

- O recesiune in Germania, cea mai mare economie a zonei euro, este din ce in ce mai probabila, iar inflatia va continua sa accelereze si toamna aceasta ar putea inregistra un varf de peste 10%, se arata in raportul lunar al Bancii Centrale a Germaniei (Budensbank), publicat luni, transmite Reuters,…