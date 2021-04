Despre RE/MAX toata lumea a auzit, acesta fiind, de altfel, brandul numarul 1 mondial din domeniul imobiliarelor. Aparuta in anii 1970, in America, cea mai cunoscuta firma din domeniu a ajuns și in Bacau, unde se regasesc trei dintre cele 50 de birouri existente in intreaga țara, toate gestionate independent, sub forma de franciza. RE/MAX […] Articolul Echipa RE/MAX Grow, noua generație de agenți imobiliari apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .