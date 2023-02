Stiri pe aceeasi tema

Atacantul brazilian Neymar a asigurat, luni, ca se simte ''foarte bine fizic si mental'' inainte de meciul dintre Paris Saint-Germain si Bayern Munchen, din Liga Campionilor la fotbal, chiar daca "ultimele evolutii ale echipei pariziene nu au fost prea bune", relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Starul argentinian Lionel Messi a revenit luni la antrenamentele echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, cu o zi inaintea partidei cu formatia Bayern Munchen, din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza EFE, potrivit Agerpres.

Fotbalistul Kylian Mbappe, vedeta echipei Paris Saint-Germain, accidentat la coapsa stanga pe 1 februarie si anuntat indisponibil pentru trei saptamani, a reluat antrenamentele duminica si are sanse sa joace in meciul de marti cu Bayern Munchen din Liga Campionilor, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Wu Yibing a devenit primul jucator chinez care ajunge in finala unui turneu ATP, dupa victoria sa in semifinale, la Dallas, in fata americanului Taylor Fritz, cap de serie numarul 1, scor 6-7 (3/7), 7-5, 6-4, informeaza News.ro.

Bayern Munchen, liderul campionatului de fotbal al Germaniei, a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formatia VfL Bochum, sambata, intr-un meci contand pentru etapa a 20-a a sezonului, cu trei zile inaintea duelului cu Paris Saint-Germain din Liga Campionilor, scrie agerpres.ro.

Atacantul vedeta al echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a parasit accidentat la coasa stanga terenul de joc dupa 20 de minute din partida de campionat cu Montpellier (3-1), miercuri, cu 13 zile inaintea meciului tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal cu Bayern Munchen, informeaza

FBI l-a pus pe lista celor cautați pe șeful armatei private a lui Putin, Evegheni Prigozin, pentru presupusa sa implicare in alegerile din SUA. Recompensa pentru orice informație care ar duce la capturarea sa este de 250.000 de dolari.

UEFA a anunțat miercuri ca arbitrul roman Iuliana Demetrescu a fost delegata la partida Juventus – Arsenal din grupele UEFA Women's Champions League, informeaza frf.ro, potrivit Mediafax.