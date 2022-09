Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 24 septembrie, sunt programate partidele celei de-a cincea etape ale campionatului Ligii a III-a la fotbal, Seria a III-a. Neinvinsa in actualul sezon (o victorie și trei remize), echipa Farul II va juca pe terenul nou promovatei CS Amara. Partida este programata, de la ora 17.00, pe stadionul…

- Liga 3 INCREZATORI… Rapid Brodoc o intalneste pe Dante Botosani, sambata, de la ora 17:00, in deplasare, intr-o partida din cadrul etapei a 5-a a Ligii 3, Seria 1. „Alb-visinii” au prins incredere dupa victoria cu echipa secunda a celor de la Csikszereda si spera sa aduca si primele puncte de afara.…

- Ioan Ovidiu Sabau, ultima ținta pentru banca tehnica a CSM Unirea Alba Iulia! Corvinul Hunedoara, liderul Seriei 9, pe „Cetate” CS Municipal Unirea Alba Iulia are parte sambata, 24 septembrie pe “Cetate” de la ora 17.00, de cel mai greu examen stagional, o disputa cu Corvinul Hunedoara. “Alb-negrii”…

- Forta ofensiva a echipei de pe litoral este semnificativa, Farul fiind formatia din Superliga cu cel mai multe goluri marcate, avand o medie de doua reusite pe meci si cel mai bun golaveraj. Dupa 11 etape, Farul Constanta conduce in clasamentul Superligii, la egalitate de puncte 24 , dar cu golaveraj…

- FOTO, LIVE-TEXT: Metalurgistul Cugir – Corvinul Hunedoara, in derby-ul Seriei a 9-a din eșalonul terț E mare derby azi, de la ora 17.00, in runda a 3-a a Ligii 3, sub Dragana. Metalurgistul Cugir infrunta pe propriul teren Corvinul Hunedoara intr-o disputa din Seria 9, intr-un meci al orgoliilor. In…

- Foresta a caștigat clar duelul de pe Areni, cu Csikszereda II Miercurea Ciuc, din etapa a II-a a Ligii a III-a. Trupa antrenata de Dorin Goian s-a impus cu 4-0, grație reușitelor semnate de Chika (30, din penalty, 72), Filip (69) și Muntean (89). Partida a fost dominata de formația suceveana, ...

- Federația Romana de Fotbal a anunțat joi componența celor zece serii de Liga a III-a in perspectiva viitoarei ediții de campionat. Seria I, din care fac parte cele trei formații din județul Suceava, este vorba de Foresta, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni, le mai are pe tabloul de concurs pe ...

- Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca intotdeauna formatia sa a avut meciuri grele cu Chindia Targoviste, adversara din etapa a 3-a a Superligii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…