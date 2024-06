Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Ucraina cu 3-0 in meciul inceput de la ora 16.00 pe Allianz Arena din Munchen, prima partida de la Campionatul European de fotbal 2024. E primul turneu final dupa opt ani pentru naționala antrenata de Edi Iordanescu. In celalalt meci din grupa E, Belgia intalnește Slovacia, tot luni,…

- Romania revine la un Campionat European dupa o pauza de 8 ani. Selecționata lui Edi Iordanescu joaca astazi, de la 16:00, cu Ucraina, in primul meci din grupa E de la Euro 2024. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis de PRO TV, care a anunțat cei doi comentatori. Comentatorii partidei vor fi Cristi…

- Vara, soare, fotbal. Mix-ul mult asteptat de microbisti s-a produs, in sfarsit, odata cu debutul Campionatului European din Germania, o aliniere perfecta a planetelor, de care fanii nu au avut parte la ultimul turneu final, Cupa Mondiala din Qatar, desasurat iarna. Si sunt emotii intense si pentru romani,…

- Ladislau Boloni a avut un mesaj in L’Equipe pentru Edi Iordanescu inainte de EURO 2024. Antrenorul roman le-a dezvaluit francezilor ce trebuie sa faca tricolorii pentru a obtine puncte la EURO. Romania are o misiune dificila la EURO 2024. Se lupta cu Ucraina, Belgia si Slovacia pentru unul din locurile…

- Ladislau Boloni, fostul selecționer și mare jucator al Romaniei, a vorbit in presa din Franța despre naționala „tricolora” inainte de EURO 2024. Fostul antrenor de la Metz crede ca echipa lui Edi Iordanescu nu trebuie sa rateze nicio șansa atunci cand ajunge in preajma careului advers pentru a spera…

- Fostul internațional Razvan Raț (42 de ani) a vorbit despre șansele naționalei Romaniei la Euro 2024. Fostul aparator este de parere ca selecționata lui Edi Iordanescu (45 de ani) are șanse minime de calificare in optimi, ținand cont de grupa din care face parte. Romania a fost repartizata in grupa…

- Gazeta Sporturilor a conturat lotul „tricolorilor” pentru EURO 2024. Edi Iordanescu trebuie sa aleaga 23 de jucatori, iar cei mai mulți dintre ei se știu. 17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00: Slovacia…