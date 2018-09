Stiri pe aceeasi tema

- SCM Craiova, deținatoarea Cupei EHF, vrea sa ajunga in premiera intre cele mai bune 16 echipe ale continentului. Oltencele trebuie sa caștige turneul de calificare din Croația. SCM Craiova ar putea deveni a cincea echipa din Romania, la feminin, care ar ajunge sa evolueze in grupele Ligii Campionilor…

- Tottenham Hotspur va disputa pe stadionul Wembley toate meciurile de acasa din cadrul fazei grupelor Ligii Campionilor, asteptand in continuare finalizarea lucrarilor de pe arena White Hart Lane, cu o capacitate de 62.000 locuri. Initial, oficialii celor de la Spurs sperau sa inaugureze…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a terminat la egalitate in deplasare, 1-1 (0-1), cu formatia suedeza Malmo FF, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, ratand astfel calificarea in faza urmatoare a competitiei. Golurile au fost marcate de Ingvi Traustason…

- CFR Cluj a debutat dezastruos în sezonul de cupe europene. Campioana României a jucat, marti seara, acasa, contra suediezilor de la Malmo, în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

- Dinamo Bucuresti, campioana en titre a Romaniei la handbal masculin, a fost repartizata in Grupa D a Ligii Campionilor, alaturi de Abanca Ademar Leon (Spania), Elverum (Norvegia), echipe pe care le-a infruntat si la editia trecuta, Wacker Thun (Elvetia) si Riihimeen Cocks (Finlanda), potrivit tragerii…

- CSM Bucuresti, medaliata cu bronz in editia trecut a Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost repartizata in Grupa D a editiei 2018-2019, alaturi de Vipers Kristiansand (Norvegia), FTC-Rail Cargo Hungaria (Ungaria) si o formatie venita din preliminarii, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin a fost repartizata, vineri, la tragerea la sorti de la Viena, in Grupa D a Ligii Campionilor, cu echipele Vipers Kristiansand (Norvegia) si Ferencvaros (Ungaria).

- Romania va fi reprezentata in sezonul 2018-2019 al Ligii Campionilor la handbal de trei echipe – CSM Bucuresti in grupe si SCM Craiova in calificari, la feminin, respectiv de Dinamo Bucuresti, la masculin. La feminin, CSM Bucuresti, castigatoare a trofeului in 2016 si dubla medaliata cu bronz (2017…