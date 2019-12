Echipa Neatza va avea un om în minus. Vezi despre cine este vorba „Vreau sa fac un anunț. Eu sunt ala cu anunțul. Eu anunț cand e cineva gravid, cand se casatorește cineva, cand divorțeaza cineva, eu sunt ala care aduce veștile. Doamnelor și domnilor Amalia este grav... nu, nu, am glumit. Este ultima zi a Amaliei alaturi de noi, pentru ca profesional, ea face un pas uriaș. Maine-poimaine s-ar putea sa ii mulțumiți din avionul in care sunteți. Nu zic mai mult. Ii mulțumim pentru cațiva ani!”, a anunțat Dani Oțil. Este vorba despre Amalia Ștefania Țirca, care și-a dat demisia de la Antena 1 pentru a deveni stewardesa. Colegii i-au scris pe pagina de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

