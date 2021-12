Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de hochei a Federatiei Ruse a starnit indignare in weekend, dupa ce a purtat duminica, intr-un meci cu echipa nationala de hochei a Finlandei, echipamente care au adus aminte de epoca sovietica, transmite Bloomberg.

- Ministrul rus al apararii Serghei Șoigu a afirmat marți ca militari angajați de companii private din Statele Unite au fost staționați în regiunea Donețk din estul Ucrainei și ca pregatesc o „provocare folosind o substanța chimica necunoscuta”, relateaza The Moscow Times.Șoigu…

- Pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre regimul de la Moscova condus de Vladimir Putin și puterile Occidentale in ceea ce privește tensiunile de la frontierea rusa-ucraineana, echipa naționala de hochei a Federației Ruse a starnit indignare in weekend, dupa ce a purtat duminica, intr-un meci cu echipa…

- Cererile formulate de Moscova la adresa NATO, în special cu privire la înghețarea extinderii acesteia în Europa, sunt „complet inacceptabile”, a afirmat luni Suedia, care nu este membra, ci doar partenera a Alianței Atlantice, potrivit AFP.„Nu vom intra în…

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…

- Parlamentul European a adoptat joi o rezolutie prin care condamna actuala concentrare ampla de forțe armate ruse la frontiera ucraineana și cere Guvernului de la Moscova sa își retraga imediat forțele și sa nu mai amenințe țara vecina. În contextul creșterii amenințarilor militare ruse la…

- Andrei Kartapolov, presedintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, a reactionat miercuri la o declaratie facuta cu o zi in urma de ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, despre „desfasurarile amenintatoare de forte rusesti in proximitatea Ucrainei si…

- In cazul in care Alianta Nord-Atlantica isi extinde infrastructura in Ucraina, Administratia Vladimir Putin a avertizat, luni, ca va reactiona. Guvernul de la Kiev a respins criticile, subliniind ca are dreptul de a-si urmari interesele proprii, informeaza agentia Reuters. Aleksandr Lukasenko, presedintele…