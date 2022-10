Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a invins, vineri seara, la Bistrița, formația Serbiei, cu scorul de 26-20, in cel de-al doilea meci disputat in cadrul turneului internațional "Trofeul Carpați". Tot vineri, in celalalt joc, Spania a trecut de Austria cu 32-27. Echipa țarii noastre, care in prima…

- Romania a obținut o victorie importanta, scor 26-20, impotriva selecționatei din Serbia, la Trofeul Carpați de handbal feminin de la Bistrița. Dupa ce au remizat in prima runda, 32-32 cu Austria, elevele lui Florentin Pera au intrat motivate pentru a obține prima victorie a noului selecționer pe banca…

Nationala de handbal feminin a Spaniei a invins, vineri, reprezentativa Austriei, scor 32-27 (15-12), in cea de-a doua zi a Trofeului Carpati, de la Bistrita.

Nationala de handbal feminin a Serbiei a invins, joi, reprezentativa Spaniei, scor 30-28 (16-17), in primul meci la Trofeul Carpati, de la Bistrita. Romania joaca in compania Austriei, de la ora 20.00.

Nationala de handbal feminin va evolua, intre 26-28 septembrie, la Trofeul Carpati, alaturi de Spania, Austria si Serbia. Noul antrenor al reprezentativei, Florentin Pera, a convocat 21 de jucatoare, anunța news.ro.

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va participa la Trofeul Carpati, intre 26 și 28 septembrie, alaturi de Spania, Austria si Serbia, iar selecționerul Florentin Pera a convocat 21 de jucatoare.

- Prima acțiune a naționalei feminine sub conducerea lui Florentin Pera se apropie, este vorba de vizita medicala ce va fi efectuata la Institutul Național de Medicina Sportiva (INMS) pe 19 septembrie. Lotul de 22 reprezinta lotul largit pentru Trofeul Carpați, care va avea loc in saptamana 26 septembrie…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins duminica, in deplasare, reprezentativa Israel, scor 3-2, si incheie pe primul loc grupa A preliminara a Campionatului European din 2023. Tricolorele erau calificate la turneul final inca din etapa trecuta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…