- Echipa naționala de fotbal a Republicii Moldova va juca primul meci pe teren propriu cu suporteri in tribune dupa o pauza de un an și jumatate. La partida amicala cu reprezentativa Azerbaidjanului, numarul fanilor va constitui pana la 50 la suta din capacitatea stadionului Zimbru.

- Naționala lui Mirel Radoi sufera o noua infrangere rușinoasa, dupa startul dezastruos din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar. Eșecul din Armenia este urmat de un dezastru cu Georgia, 1-2, in primul amical din aceasta vara. Gruzinii, de partea cealalta, caștiga primul meci dupa opt partide…

- Enes Sali a mai marcat la capatul unor asemenea actiuni si la echipa de club, si la formatia nationala a Romaniei.Enes Sali, tanarul component al echipei Under 16 a FC Viitorul, s a specializat pe goluri dupa curse solitare, din propria jumatate de teren, in care isi transforma adversarii in simple…

- Fost internațional roman a vorbit despre confruntarile tricolorilor din campania de calificare a turneului final programat in Qatar. Acesta i-a criticat pe "tricolori" dupa ce echipa naționala a Romaniei a pierdut in premiera contra Armeniei, scor, 2-3.Fostul jucator considera ca elevilor lui Mirel…

- Daniel Pancu, fost antrenor la Poli Iași, este de parere ca naționala Romaniei duce lipsa de un lider in teren. Fostul internațional a spus ca absența unui lider s-a vazut in finalul partidei cu Armenia, dupa ce George Pușcaș a fost eliminat la 2-1 pentru „tricolori”. Daniel Pancu: „Nu avem lider la…

- Atacantul polonez al echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, va lipsi de pe teren urmatoarele patru saptamani si, prin urmare, va rata dubla confruntare cu PSG din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Verdictul medicilor a venit marti seara, in urma investigatiilor medicale amanuntite. Lewandowski…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a invins Ungaria, scor 2-1, in a doua etapa de la Campionatul European U21, iar cel mai bun jucator de pe teren a fost Alexandru Mațan, care a restabilit egalitatea pe tabela cu o execuție splendida. Echipamentul complet albastru le-a purtat noroc jucatorilor pregatiți…

- "Sunt pregatit sa fiu pe teren. Este o onoare sa joci pentru echipa nationala a Romaniei. Tactic va trebui sa facem un meci perfect, va trebui sa avem grija defensiv, nu doar cei patru de pe linia de fund, ci toticei 11. Ii respectam pe nemti,dar doar cand intra pe teren, vrem un rezultat pozitiv. Ar…