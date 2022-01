Echipa naţională de fotbal are oficial un nou selecţioner

Nationala Romaniei de fotbal masculin are oficial un nou selectioner dupa plecarea lui Mirel Radoi. Alesul FRF-ului dupa negocieri intense si cu alte nume e Edward Iordanescu! Antrenorul in varsta de 43 de ani a semnat un contract valabil pana la finalul campaniei de calificare la EURO 2024, incluzand eventuale jocuri de play-off, cu prelungire […] Articolul Echipa nationala de fotbal are oficial un nou selectioner a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .