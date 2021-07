Echipa Națională a României și trofeul Campionatului European de Volei au sosit la Blaj Astazi, 19 iulie 2021, in jurul orei 12.00, la Palatul Cultural din Blaj, echipa naționala de volei a Romaniei este prezenta, totodata fiind prezentat și trofeul Campionatului European de volei feminin, competiție la care țara noastra este co-organizatoare. Este practic o acțiune de promovare a turneului final al CE, iar blajenii au ocazia sa le revada pe Francesca Alupei și Nneka Onyejekve, foste componente ale Volei Alba Blaj, ce fac parte din reprezentativa tricolora. In plus, la nivelul primei reprezentative mai lucreaza Luminița Trombițaș (team manager) și Vladimir Bacșiș (manager general),… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

