- Naționala de fotbal U23 a României a terminat la egalitate (0-0) în ultimul meci din grupe contra Noii Zeelande și a ratat calificarea în sferturile turneului de fotbal de la Tokyo 2020. Dupa partida, selecționerul Mirel Radoi s-a aratat mulțumit de proprii jucatori, inovocând…

- Gimnastul Marian Dragulescu a ratat, sambata, calificarea in finala la sarituri, singura proba in care a luat startul la Jocurile Olimpice de la Tokyo, anunța news.ro. Dragulescu, care va implini 41 de ani in 18 decembrie, a fost notat cu 13.466 la prima saritura si cu 14.533 la cea de-a doua,…

