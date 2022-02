Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala a Rusiei a caștigat confruntarea cu Ucraina din semifinalele Campionatului European de Futsal ce se desfașoara in Țarile de Jos. Rușii s-au impus dupa un meci de-a dreptul dramatic.

- Echipa naționala de futsal a Ucrainei s-a calificat in semifinalele Campionatului European dupa o pauza de 17 ani. Discipolii lui Oleksandr Kosenko au caștigat spectaculos meciul cu reprezentativa Kazahstanului, scor 5-3.

- Nationala de handbal masculin a Suediei a castigat duminica, la Budapesta, finala Campionatului European, in fata Spaniei, scor 27-26 (12-13). Din lotul ibericilor a facut parte si extrema Eduardo Gurbindo Martinez, de la Dinamo Bucuresti.

- Selecționata de futsal U19 a Romaniei s-a impus, cu scorul de 5-0, in fața reprezentativei similare a Moldovei, in prima confruntare a dublei de verificare dintre cele doua formații. Au marcat: Narics Jurs (2), Jozsef Keresztely (2) si Norbert Barbocz (1). Selecționata U19 de futsal a Romaniei, echipa…

- Echipa nationala U19 de futsal a Romaniei a invins cu 5-0 (3-0) selectionata Republicii Moldova, intr-un meci amical disputat, marti, la Sala Polivalenta din Vaslui, conform Agerpres. Golurile nationalei Romaniei au fost inscrise de Narics Jurs (2 goluri), Jozsef Keresztely (2 goluri), Norbert Barbocz…

- Echipa naționala de tenis masculin a Canadei s-a calificat in premiera in finala turneului ATP Cup, care se desfașoara la Sydney, in Australia. Nord-americanii au invins reprezentativa similara a Rusiei in penultimul act cu scorul de 2-1.

- Echipa nationala de tenis masculin a Rusiei a cucerit pentru a treia oara Cupa Davis. In finala de la Madrid, rușii au invins reprezentativa Croației cu scorul de 2-0.Punctul decisiv a fost obținut de Daniil Medvedev, care s-a impus in fața lui Marin Cilic, scor 7-6 6-2.

- Naționala de rugby a Romaniei a obținut o victorie importanta și categorica in meciul jucat sambata, la București, pe Arcul de Triumf, cu Țarile de Jos (Olanda), partida oficiala, care conteaza in campania de calificare la Cupa Mondiala din 2023.Cu humorenii Mihai Macovei și Daniel Plai din nou ...