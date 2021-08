Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in localitatea Albina, pe DJ 592, in judetul Timis. La fata locului s au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului 1 Timisoara cu o autospeciala de prima interventie si comanda, o autosepcaila cu modul de descarcerare, o autospeciala pentru transport victime multiple, trei echipaje…

- CNCAV a publicat vineri situația vaccinarii pe localitați. Astfel, comuna Dumbravița din județul Timiș are o rata de vaccinare de 47,19%, cea mai mare din țara. In primele zece locuri se gasesc doar doua orașe, Borsec din județul Harghita și Cluj-Napoca, restul fiind comune. Primele zece localitați…

- Caldura va persista in Romania Foto: Arhiva. Caldura va persista și mâine în România. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat și va fi canicula în cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 39 de grade, cele mai…

- Oficial, toate cele 99 de localitați din Timiș au rata sub pragul de 1,5 la o mie locuitori. Sub acest prag a scazut și Boldur, singura localitate in care in ultimele doua saptamani a fost o valoare ridicata. Rata ramane constanta la Timișoara și scade in județ.

- Rata de infectare cu Covid-19 la o mie de locuitori continua sa scada in Timișoara și in Timiș, precum și in alte localitați din județ. Pe raportarea autoritaților mai sunt doar patru localitați, iar incidența in Timișoara a ajuns la 0,39.

- Prefectura Suceava a transmis ca potrivit distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, 68 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 29 au cate un caz in evoluție, 14 au sub cinci cazuri in evoluție, 2 au sub zece cazuri in evoluție iar o singura…

- Mai multe gospodarii din județul Mureș au fost inundate in urma ploilor torențiale cazute azi The post FOTO/VIDEO: Ploile torențiale au facut ravagii in mai multe localitați din județul Mureș appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO/VIDEO: Ploile torențiale au facut ravagii in…

- Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea a prezentat joi caravana mobila care urmeaza sa fie folosita pentru vaccinarea persoanelor din județ, in special a celor din zonele greu accesibile. Autoturismul nou, dotat cu aparatura necesara pentru procesul de vaccinare, a fost primit de la Clubul Rotary „Floare…