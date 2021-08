Stiri pe aceeasi tema

- Echipa mobila formate din cadre medicale de la Spitalul Municipal Timișoara și de la Spitalul Județean Timișoara, in cadrul proiectului cu fonduri europene THYRO-SCREEN, RORS 350, se plimba prin tot județul pentru a face screening. Este vizat diagnosticarea precoce a bolilor tiroidiene prin evaluare…

- Echipa mobila a Spitalului Municipal, in cadrul proiectului cu fonduri europene THYRO-SCREEN, RORS 350, se plimba prin tot județul pentru a face screening. Este vizat diagnosticarea precoce a bolilor tiroidiene prin evaluare clinica și ecografica gratuita cu ajutorul unitatii mobile in judetul Timis.…

- Trafic restrictionat pe mai multe artere circulate din Timisoara, in perioada urmatoare. Comisia de Circulație din cadrul Primariei Timișoara, a aprobat inchiderea circulației rutiere, pe bulevardul Liviu Rebreanu, pe tronsonul cuprins intre intersecția cu strada Arieș pana la Piața Gheorghe Domașnean.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat joi ca in ultima saptamana s-a inregistrat o dublare a ponderii cazurilor pozitive cu varianta Delta. El crede ca aceasta va deveni dominanta in perioada urmatoare și in Romania. Coordonatorul campaniei de vaccinare din…

- A fost raportat un caz COVID nou in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, joi, 22 iulie. Cazul este inregistrat in comuna Galda de Jos. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,01 (anterior 0,01). Situația pe localitați – Rata incidenței…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a spus, tot marți, ca expertii estimeaza ca, la sfarsitul lunii august, varianta Delta a coronavirusului va deveni dominanta, inclusiv in Europa, iar Romania va inregistra in perioada urmatoare o crestere a numarului de cazuri, lent, dar progresiv.…

- In județul Suceava nu s-a raportat nici un caz nou de COVID-19, dupa ce au fost prelucrate 847 de teste. Sunt 19 cazuri active, din care 3 la Falticeni, iar incidența cumulata este de 0,03 la mia de locuitori. 99 de localitați sucevene nu au nici un caz activ de coronavirus, 12 au cate un […] The post…

- Vacanțele elevilor s-ar putea scurta din anul școlar urmator, iar structura anului școlar va fi modificata. Ministrul Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, propune ca din toamna anului 2022 sa fie lungita perioada anului scolar. Acesta a declarat ca a facut o propunere in acest sens chiar pentru anul…