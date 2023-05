Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PUSL Vlad Popescu Piedone i-a indemnat pe romani sa mearga in centrele de transfuzii din țara și sa doneze sange, un gest care poate salva vieți și care are beneficii importante și pentru sanatatea donatorilor. CITESTE SI BREAKING NEWS Guvern cu 18 ministere, negociat intre liderii…

- Forțele Aeriene Romane se pregatesc sa retraga din serviciu aeronavele MiG-21 LanceR, iar ultimele zboruri vor avea loc luni, 15 mai. Ceremonii de retragere vor avea loc simultan in doua baze aeriene, respectiv in Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” din Campia Turzii și in Baza 86 Aeriana „Locotenent…

- Federația Sportului Școlar și Universitar, in parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Federația Romana de Judo au organizat joi și vineri, 4-5 mai 2023, ediția 52, a Campionatului Național Universitar de Judo (masculin și feminin) la care au fost desemnați cei mai buni studenți-judoka.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis un mesaj de felicitare veteranilor celui de-Al Doilea Razboi Mondial și cetațenilor Republicii Moldova cu ocazia celei de-a 78-a aniversare a victoriei.”Astazi, datoria noastra morala este sa pastram tradițiile de prietenii și ajutor reciproc lasate…

- Polițiștii bacauani vor organiza, la data de 25 martie a.c, de Ziua Poliției Romane, activitați in Parcul Cancicov din municipiul Bacau, in intervalul orar 10.00-14.00. Copii și oameni mari vor avea posibilitatea sa descopere aspecte din activitațile pe care le desfașoara polițiștii, zi de zi, dar și…

- In ziua de 17 martie 2023, copiii de la Școala Gimnaziala “Miron Costin” din Bacau au avut parte de o experiența de neuitat alaturi de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau și ai Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau. Evenimentul a fost unul plin de activitați distractive, dar…

- Cu mult inainte de ora 12.00, anuntata pentru deschidere, sambata, 18 martie, sute de bacauani, in majoritate tineri, au luat cu asalt intrarea, ceea ce a determinat organizatorii sa permita accesul publicului mai repede, in noul spatiu in care va functiona o noua filiala a uneia dintre cele mai cunoscute…

- In perioada 27.02.2023 – 03.03.2023 Penitenciarul Bacau, in colaborare cu unitațile de invațamant bacauane: Școala Gimnaziala ”Mihail Sadoveanu” , Colegiul ”Mihai Eminescu” și Colegiul Economic ”Ion Ghica” , a organizat o serie de activitați menite sa marcheze Programul Național ”Școala Altfel”. Astfel,…